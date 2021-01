Magda Umer nie prosiła o szczepionkę. "To mnie poproszono w ramach akcji"

Ostatnia z wymienionych opisała, jak to wyglądało z jej perspektywy. Przyznała, że sama nie zabiegała o jak najszybsze szczepienie. Poproszono ją, ponieważ przy okazji miała wziąć udział w akcji promującej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

"Nie prosiłam nikogo o zaszczepienie się przeciwko COVID-19. To mnie poproszono o to, w ramach akcji popularyzowania, namawiania do szczepień. Wytłumaczono także, że nie zabieram nikomu miejsca, że walka o każdą zaszczepioną osobę jest teraz priorytetem państwa i służby zdrowia" - oświadczyła na Facebooku.