Magdalena Narożna pozuje nad basenem. Fani zauroczeni jej krągłościami

Tydzień temu Magdalena Narożna, jak wiele rodziców w kraju, prowadziła córkę do szkoły, która po pół roku przerwy, mimo pandemii, wróciła do funkcjonowania w tradycyjnym wymiarze. Kilka dni później artystka pozwoliła sobie na zagraniczny urlop w towarzystwie ukochanego. Na odpoczynek wybrała niedaleką, i jak widać po zdjęciach zamieszczanych na profilu Narożnej, wyjątkowo słoneczną Bułgarię. To właśnie tam gwiazda disco polo ładuje akumulatory, chętnie dzieląc się z fanami swoimi wrażeniami na Instagramie.