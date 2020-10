Maja Bohosiewicz opowiedziała o swoich intymnych relacjach z mężem

Maja Bohosiewicz to gwiazda, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka dzieli się wszystkimi ważnymi momentami ze swojego życia z fanami. Celebrytka jest już właścicielką firmy odzieżowej. W lipcu pochwaliła się, że planuje działać również w branży kosmetycznej .

Przepis Mai Bohosiewicz na udane małżeństwo

Mimo dwójki dzieci i prowadzenia własnego biznesu, w jej małżeństwie nie brakuje namiętności i romantyzmu. Aktorka zdradziła, co robi, żeby podtrzymać ogień w związku.

"Jesteś przystojny! Podobasz mi się! Jesteś mądry! Uwielbiam z Tobą spędzać życie! Kocham Cię! Przytulajmy się! Jestem z Tobą szczęśliwa!”. To są zdania, które mówię mojemu mężowi kilka razy dziennie. Nie mam przypomnienia w telefonie, po prostu czuje tak i mam silną potrzebę, żeby to wypowiedzieć. Chwale, podziwiam, całuje, łapie za tyłek, siadam na kolanach, wysyłam zdjęcia, szykuje się na randki z nim. I słuchajcie może właśnie dlatego nie przechodzą mi przez myśl żadne inne myśli, jak: 'BOŻE, ALE JESTEM Z NIM SZCZĘŚLIWA!'" - czytamy w poście.

Post polubiło ponad 25 tys. osób. Pojawiło się też wiele komentarzy. Wiele internautek podzieliło się swoimi przepisami na szczęście. Opisały również, jak traktują swoje drugie połówki. "I to jest właśnie prawdziwa milosc, też mam to szczęście", "ooo, mam te same odczucia względem mojego męża i czasem mam ochotę wykrzyczeć całemu światu, jaki jest kochany i jaka jestem z nim szczęśliwa", "podoba mi się taka relacja, a najbardziej w dwie strony" czytamy pod postem.