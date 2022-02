Maja Hyży staje w obronie Magdaleny Stępień. Dla dziecka zrobiłaby to samo

- My mamy, my kobiety, nawet te osoby publiczne, jesteśmy po prostu ludźmi. Każda matka zrobi dla swojego dziecka wszystko. Ja bym zrobiła to samo. Nawet jeżeli miałabym dużo pieniędzy. Zrobiłabym też zbiórkę, bo robię to dla swojego syna - stwierdziła z przekonaniem.