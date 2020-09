Małgorzata Pieczyńska pół roku nie widziała męża. Wszystko przez pandemię koronawirusa

Małgorzata Pieczyńska przed pandemią regularnie latała na linii Sztokholm-Warszawa-Sztokholm. Gra w polskich i skandynawskich produkcjach, na co dzień mieszka w Szwecji. Pandemia sprawiła jednak, że musiała dłużej zostać w Polsce. Nie wiadomo, kiedy przyleci z powrotem do Skandynawii. Ostatnio była tam w marcu. Wtedy też widziała ostatni raz swojego męża i nie wiadomo, kiedy zobaczy go ponownie.