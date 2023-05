Małgorzata Rozenek chwali się idealnie płaskim brzuchem. Fani i tak się do czegoś przyczepili

Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że trzecia ciąża dała jej się we znaki. Powód? Przez dziewięć miesięcy sporo przytyła. Zatem gdy tylko jej najmłodsza latorośl, syn Henio, pojawiła się na świecie, prezenterka zaczęła robić wszystko, by wrócić do upragnionej wagi i dawnej nienagannej sylwetki. Jak postanowiła, tak zrobiła. Już na dzień dobry zrzuciła 19 kg.