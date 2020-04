Małgorzata Rozenek na randce. W dobie koronawirusa musiała być wyjątkowa

Małgorzata Rozenek swoją trzecią pociechę urodzi w okolicach maja lub czerwca. Do porodu zostało niewiele czasu. Niestety, końcówka ciąży gwiazdy telewizji przypadła na trudny czas epidemii koronawirusa. Właśnie dlatego Perfekcyjna Pani Domu i jej świta - mąż, synowie oraz psy - wybrali się najpierw na Mazury, by później pojechać nad morze. Jednak wybrali nie uczęszczany (przynajmniej przed pandemią) kurort, ale ciche, ustronne okolice.

Fotografie zostały ciepło przyjęte, choć nie przez wszystkich. Majdan musiał zmierzyć się z zarzutami, że podróżowanie to na Mazury, to nad morze w obecnej sytuacji, gdy koronawirus atakuje w najlepsze, jest zbędne. Komentujący mieli nieco racji - teraz nie można podróżować bez ważnego powodu, a z domu lepiej wychodzić tylko po zakupy, spacer z psem, czy z powodów zdrowotnych.

Jednak, jak w komentarzach wyjaśnił Majdan, on i jego rodzina odbyli podróż na północ Polski już dobrych kilka dni temu. W tych okolicach zamierzają pozostać przez dłuższy czas, nawet przez dwa miesiące. Czasowa wyprowadzka ze stolicy miała być zaleceniem lekarza. Wcześniej to Rozenek tłumaczyła się z podróżowania. Pisała, że nad morze przyjechała zanim wprowadzono zakaz przemieszczania się.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo "dziękuję", nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.