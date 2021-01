Małgorzata Rozenek nad basenem w bikini. Gwiazda pozuje z Heniem

Rodzina Majdanów spakowała walizki i postanowiła wyjechać do ciepłych krajów. "Lecimy bardzo daleko" - pisała na Instagramie. Wkrótce okazało się, że Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem i synami udali się do Meksyku. O d tej pory w mediach społecznościowych celebrytów pojawia się masa zdjęć z urlopu.

Na profilu "perfekcyjnej" pojawia się wiele jej zdjęć w bikini . Nic dziwnego - wakacje są świetną okazją do pochwalenia się swoją figurą. Teraz Małgorzata Rozenek postanowiła pokazać się w bikini przy basenie.

Małgorzata Rozenek pozuje przy basenie

Gwiazda zasłania jednak swój brzuch Heniem, którego trzyma na kolanach. To jednak nie przeszkadza jej w pozowaniu. "Dzień dobry wszystkim. Henryk Jan jest najlepszym nauczycielem radości i pogody ducha. On jest zawsze szczęśliwy. Prawie zawsze..." - czytamy pod zdjęciem.

"Musi być: najedzony, przewinięty i wyspany, a wtedy uśmiecha się do świata tak, że świat uśmiecha się do niego. Spójrzcie na jego miny. Miłego dnia, kochani" - dodaje gwiazda. I faktycznie - mały Henio uwielbia stroić miny, do czego obserwatorzy gwiazdy zdążyli się już raczej przyzwyczaić.