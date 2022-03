Małgorzata Rozenek podjęła decyzję. Zatrudni osobę, która uciekła przed wojną na Ukrainie

Małgorzata Rozenek jest gwiazdą telewizji, ale rozwija się także jako bizneswoman. Do prezenterki należy marka odzieżowa. Na stronie projektu Rozenek napisała, że uwielbia kobiety. A jej celem jest sprawić, by w ubraniach oferowanych przez firmę każda czuła się wygodnie i kobieco. Jednak to nie wszystko. Teraz sklep przyczyni się też do tego, że jedna z kobiet uchodźców wojennych poczuje się bezpiecznie i stabilnie. Rozenek obiecuje pracę.