Małgorzata Rozenek wybrała rodziców chrzestnych. Możecie się zdziwić

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan znaleźli już kandydatów na rodziców chrzestnych swojego dziecka. Nie będą to jednak ani znajomi, ani przyjaciele, ani też rodzeństwo pary. Ich wybór może wydać się dość zaskakujący.

Małgorzata Rozenek już za trzy miesiące po raz trzeci zostanie mamą. Choć prezenterka ze związku z Jackiem Rozenkiem ma już dwóch synów (13-letniego Stanisława i 9-letniego Tadeusza), marzyła, by doczekać się potomka z obecnym mężem, Radosławem Majdanem. Nie była to jednak taka prosta sprawa. W grę musiała wejść metoda in vitro. Na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie.