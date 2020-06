Małgorzata Rozenek znów została mamą. Jej droga do macierzyństwa nie była prosta

Rozenek i Majdan - chcieli mieć dziecko, ale nie obyło się bez problemów

Rozenek nie ukrywała, że zajście w ciążę i utrzymanie jej to dla jej ciała ogromne wyzwanie. Lata leciały, a wyczekiwanego dziecka wciąż nie było. Małżonkowie mieli najlepszą opiekę medyczną, nie wahali się skorzystać z pomocy specjalistów od płodności, wielokrotnie bywali w klinikach zajmujących się zapłodnieniem in vitro i korzystali z tej metody. W efekcie na świat przyszedł Henio. Ale zanim do tego doszło, Rozenek dwukrotnie poroniła.

- Do 12 tygodnia po zapłodnieniu in vitro staramy się nie cieszyć tym faktem, bo wiemy, że wszystko się może jeszcze wydarzyć– mówiła w rozmowie z WP Parenting. – Ja muszę przyznać, że u mnie się to wydarzyło i to dwa razy. To jest straszne, bo z jednej strony masz ogromną radość i bardzo się cieszysz, chcesz się tym podzielić ze wszystkimi, z rodzicami, ale wiesz, że to nie ma sensu. Nawet twój mąż się z tego nie cieszy, bo nie może, nie wie, jak to się skończy – podsumowała.