Marcelina Zawadzka pozuje w satynowej piżamce. Internautom zabrakło słów

Jesienią potwierdziły się domysły fanów, że Marcelina Zawadzka nie wróci do TVP. Miss Polski 2011, na której wizerunku cieniem położyła się afera podatkowa, nie wróciła po wakacyjnej przerwie do "Pytania na śniadanie". I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości ta sytuacja uległa zmianie. Nie widać zresztą, aby modelka tęskniła za telewizją. Z wolnego czasu intensywnie korzysta, podróżując po najbardziej odległych zakątkach świata. W kwietniu zwiedzała USA, wcześniej wypoczywa na gorących plażach meksykańskiego kurortu Tulum.