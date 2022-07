Marcelina Zawadzka wije z ukochanym gniazdko. Zdecyduje się na kolejny krok?

Prezenterka znalazła szczęście u boku biznesmena pochodzącego z Niemiec. Coraz częściej daje do zrozumienia, że Max Gloeckner to ten jedyny. Od dłuższego czasu też nie kryje, że mają wobec siebie poważne plany. W jednym z niedawnych wywiadów wyjawiła nawet, że chociaż nadal jest ostrożna w sprawach sercowych, coraz bardziej otwiera się na myśl, by stanąć na ślubnym kobiercu.