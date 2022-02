Marcelina Zawadzka zachwycona tantrą. Odkryła nowe pokłady zmysłowości

Los znów sprzyja Marcelinie Zawadzkiej. Prezenterka na dobre wróciła na ekrany. Jest współprowadzącą nietuzinkowego reality show, "Farma". Znając jednak jej potencjał, niewykluczone, że to dopiero jej początek w stacji. Kto wie, może Polsat zechce zaangażować ją do kolejnych projektów. Na razie jednak sama zainteresowana nie kryje, że to dla niej naprawdę dobry czas.