Marcin Dubiel poucza fanów: "Sam nie jestem święty"

Marcin Dubiel to jedna z tych osobowości znanych w Internecie, której lista błędów zdaje się nie mieć końca. Wciąż powtarza podobne zachowania, a te są szeroko komentowane w sieci. Najgorszym jednak jego wybrykiem było rasistowskie zachowanie wobec małego dziecka w Afryce. Youtuber miał pomagać tamtejszej ludności, a jedyne co zrobił, to wyśmiewał się z kilkuletniego chłopca. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, jednak on wyraził skruchę w krótkim filmie na swoim kanale. Nie było to zbyt wiarygodne, jednak, co dziwne, Dubiel nie stracił zbyt wielu widzów. Później miał jeszcze kilka drobnych wpadek, ale obecnie Marcin kreuje się na osobę, która rzeczywiście przemyślała swoje czyny i wprowadziła w życie zmiany. Czy rzeczywiście tak jest, czas pokaże.