Maria Konarowska karmi piersią. Zdjęcie pokazała w sieci

Maria Konarowska jest oddaną młodą mamą . Pod koniec listopada zeszłego roku na świat przyszło jej pierwsze dziecko . Córeczka jest oczkiem w głowie 39-letniej aktorki, która co jakiś czas informuje fanów o tym, jak w jej przypadku wygląda macierzyństwo. Ostatnio pokazała zdjęcie wykonane podczas karmienia piersią . Ujęcie jest odważne, ale piękne - to kwintesencja wspaniałej relacji mamy i jej maleństwa.

"Taka to ma dobrze! Taka to pożyje. Sklep, restauracja, transport, relaks i rozrywka w jednym, bez wychodzenia z domu... wszystko pod ręką, wszystko pod nosem" - napisała Konarowska na swoim instagramowym koncie. Nie zapomniała o hasztagu, który ostatnio jest bardzo na topie. Mowa oczywiście o #zostanw domu. Gwiazda dołączyła do wielu koleżanek i kolegów, którzy aktywnie nawołują do unikania kontaktów społecznych.