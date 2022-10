Marian Lichtman grzmi. Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala "upadli moralnie nisko"

- Kradną, co tylko się da. To się zdarza systematycznie, co dwa-trzy miesiące. To bardzo przykre. Wczoraj się popłakałam, gdy zobaczyłam, że zniknęła pamiątkowa tablica marmurowa po francusku zrobiona przez fankę Krzysztofa z Francji. Podobnie jak przepiękne marmurowe znicze przywiezione przez naszego przyjaciela z zagranicy. (…) Owszem, kradną kwiaty czy znicze, żeby zarobić, ale pamiątki imienne? Nikt tego nie kupi!— powiedziała później Krawczyk w rozmowie z "Faktem".