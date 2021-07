Marie Laforêt bolesną tajemnicę skrywała przez niemal 60 lat. Była dzieckiem, gdy potwornie ją skrzywdzono

Marie Laforêt zmarła w 2019 roku, ale za sprawą swoich wielkich przebojów i ról filmowych wciąż żyje w pamięci fanów. I to nie tylko tych we Francji, ale i w kraju nad Wisłą. Do dziś wielu z nich z rozrzewnieniem wspomina jej duet z Danielem Olbrychskim. Wystąpili na scenie w Sopocie, razem wykonując jeden z największych przebojów artystki "Viens, viens". Poruszające słowa piosenki, w której córka błaga ojca, by wrócił do domu, są prawdziwą historią z życia Laforêt. Dzieciństwo artystki urodzonej w 1939 roku w Soulac-sur-Mer, na południowym zachodzie Francji, od początku naznaczone było traumatycznymi doświadczeniami.