Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" kradną sobie całusy w raju. Pokazali, jak się kochają

Miłość jak z romantycznego filmu. Marta zobaczyła Pawła w programie "Rolnik szuka żony", postanowiła napisać list. On zaprosił ją na spotkanie i do swojego gospodarstwa. Choć od początku było widać, że między nimi aż iskrzy, ich relacja przechodziła wzloty i upadki. A to wszystko na oczach widzów.