Martyna Gliwińska nie dba o prywatność synka. Wrzuca do sieci zdjęcia z kąpieli

Martyna Gliwińska, szerzej znana jako matka czwartego dziecka Jarosława Bieniuka, powoli rośnie na gwiazdę Instagrama. Razem ze swoim niemowlakiem pozowała ostatnio do kontrowersyjnej sesji, z której zdjęcia powinny trafić do rodzinnego albumu, a nie do internetu.

Martyna Gliwińska pokazała światu, jak kąpie się z synkiem (Instagram)