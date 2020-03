Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski o swoim związku. "Potoczyło się bardzo szybko i instynktownie"

Dziennikarze długo ukrywali, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Gdy w końcu oficjalnie się przyznali, media zasypały ich prośbami o wspólne wywiady i sesje zdjęciowe. Oni uparcie odmawiali . Do teraz. Para pojawiła się w "Kulisach Sławy" i opowiedziała co nieco o początkach swojej znajomości.

- Przemek robił tematy, które mnie interesowały. Niektórych mu nawet zazdrościłam, że chciałabym tam pojechać. Nie ukrywam, że mnie interesował. Kiedy przeczytałam z nim wywiad i dowiedziałam się, że mieszka w chacie na Podlasiu i uwielbia proste życie, doszłam do wniosku, że chyba mamy ze sobą coś wspólnego. Miks męskiej siły i wrażliwości. To był ten miks, który był mi potrzebny - wspominała Wojciechowska.

- Nie było na to scenariusza. Potoczyło się bardzo szybko i instynktownie - dodał Kossakowski.

Pierwsza randka musiała być nietypowa. Kino, kolacja czy romantyczny spacer nie wchodziły w grę. Przemek zaprosił ukochaną do... swojej skromnej chaty na Podlasiu.

- Jakby wziął mnie na randkę do jakiegoś eleganckiego hotelu albo restauracji, to by przepadł - żartowała podróżniczka.