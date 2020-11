Danuta Martyniuk pokazała się w prawdziwym futrze. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki

Wszystko za sprawą zdjęcia, które pojawiło się na profilu instagramowym Gabriela Seweryna znanego z programu "Królowie życia". Życiowa partnerka Zenona Martyniuka udała się do projektanta, by sprawić sobie naturalne futro. Seweryn stworzył dla niej czarne, nabijane ćwiekami okrycie.

Daniel Martyniuk potwierdza odzyskanie rodowego pierścienia

"Dwa tygodnie ciężkiej pracy. Starannie wyselekcjonowane lisy, ponad 5 tys. ćwieków . Wszystkie ręcznie nabijane. Najpiękniejsze podziękowanie za pracę to błysk w oku osoby, której dedykowane jest to dzieło. Danusia cieszę się razem z Tobą" – pochwalił się Seweryn w poście. Projektant pod postem dopisał też: "PS spodziewam się burz". Oczywiście miał rację.

Internauci nie zostawili suchej nitki na Danucie Martyniuk . "Mówią, że szata zdobi człowieka... z całym szacunkiem, ale tej pani to nic nie pomoże", "Macie krew niewinnych zwierząt na rękach", "W czasie zarazy chwalić się futrem z biednych lisów... To szczyt bezmyślności, bezguścia i braku serca", "Straszne jest to, że zwierzę musi ginąć dla ubrań" – czytamy w komentarzach.

Znana ze swojego zamiłowania do luksusu Martyniuk wygląda na zdjęciu na bardzo zadowoloną. Najwidoczniej nie miało to dla niej żadnego znaczenia, że do produkcji jej futra poświęcono życie niewinnych zwierząt. Co wy o tym myślicie?