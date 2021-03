Martyniukowie zorganizowali rodzinną naradę. Miarka się przebrała

Danuta i Zenon Martyniukowie są załamani zachowaniem syna. Choć nie wspierali go podczas ostatniej rozprawy w sądzie, chcą zrobić wszystko, by Daniel nie trafił za kratki. By uświadomić pierworodnemu, że żarty się skończyły, zorganizowali w domu rodzinną naradę.

Share

Danuta i Zenon Martyniukowie są załamani zachowaniem syna Źródło: AKPA