Mateusz Damięcki w hołdzie powstańcom warszawskim. Opublikował szczególny wiersz

Mateusz Damięcki, jak co roku, upamiętnił rocznicę Powstania Warszawskiego. Aktor nie ucieka się wyłącznie do krótkiego wspomnienia czy zachęcania do chwili refleksji w godzinę "W". Jego wspomnienia o powstańcach nie są też bezimienne - przybliża internautom poszczególnych, żyjących jeszcze bohaterów. Nie inaczej było tym razem.