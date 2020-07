Damięcki opublikował "list do matki". To rozdzierająca serce lektura

Mateusz Damięcki jako gwiazdor futbolu w filmie "Miłość jest wszystkim"

"Jak wielu z was cierpi, ponieważ zwykły rodzinny obiad w gronie najbliższych zamienia się w piekielne przesłuchanie, które kończy się strzeleniem drzwiami i odjazdem z piskiem opon bez przytulenia mamy, taty, siostry, wujka, bez uśmiechu, bez radości. Przyszedł moment, żeby to zmienić " – pisze aktor.

Okazją do zmiany jest oczywiście 12 lipca i głosowanie w 2. turze wyborów prezydenckich. Ale nie to jest meritum wpisu Damięckiego.

"[…] zastanówcie się, może wam się przyda. Możecie go modyfikować: ciąć, wydłużać, montować jak chcecie. Możecie zmieniać adresata. Wysyłać do ojców, babć, sióstr, cioć " – pisze Damięcki.

Co znalazło się w liście? To wzruszająca, acz na pewno niezbyt przyjemna lektura, z której treścią pewnie wielu z nas jest w stanie się utożsamić.

"Mamo, nie wiesz jeszcze, kim będzie Twój wnuk. Nie wiesz, czy będzie strażakiem, czy lekarzem, nauczycielem czy malarzem. Nie wiesz, czy będzie wolał lody truskawkowe, czy śmietankowe. Nie wiesz, czy zakocha się w koleżance z podstawówki, czy w koledze ze studiów. Mamo, nie wiesz tego! Ja też nie wiem. Ale wiem, że odkąd Twój wnuk jest na tym świecie, to chcę dla niego jak najlepiej. Chcę, by mógł w przyszłości swobodnie wybierać, brać za siebie odpowiedzialność i być szczęśliwym. By mógł kochać i być kochanym. [...] Kochasz go, to jest przecież najsilniejsze uczucie pod słońcem. Zrób to dla Niego" – pisze Damięcki.