Mateusz Morawiecki fanem "Gangnam Style". "Wpadło mi to w ucho"

Podczas sesji Q&A na Facebooku u Mateusza Morawieckiego przeważały pytania na temat polityki. Jednak nie zabrakło pytań o kulturę. W pewnym momencie jeden z użytkowników zapytał premiera, co sądzi o muzyce k-pop . Co odpowiedział Mateusz Morawiecki?

Mateusz Morawiecki o "Gangnam Style". Piosenka wpadła mu w ucho

Owy gatunek muzyczny powstał w Korei Południowej. Jedną z pierwszych grup muzycznych, która zaczęła wykonywać k-pop był zespół Seo Taiji and Boys. Grupa powstała w 1992 r. Zdaniem dziennikarzy "Rolling Stone" k-pop jest mieszanką muzyki zachodniej i japońskiego popu. Gatunek przypadł do gustu masie osób, w tym, jak się okazuje, Mateuszowi Morawieckiemu.

Premier przyznał, że "nie jest specjalistą". Zaznaczył jednak, że jego "starsze dzieci pokazały mu 'Gangnam Style'" i piosenka przypadła politykowi do gustu. "Wpadają mi w ucho te, które sam gdzieś przy okazji nucę i nie chcą ode mnie odejść" dodał.

Po chwili Mateusz Morawiecki przyznał, że "podobnie byłoby w przypadku k-popu". Premier udzielił dyplomatycznej odpowiedzi. "Myślę, że potraktowałbym to bardzo wybiórczo. Niektóre piosenki by mi się spodobały, a inne zapewne nie do końca".