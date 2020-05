Daniel Martyniuk jako Lil Zen. Syn gwiazdora disco polo wziął udział w #Hot16Challenge2

Daniel Martyniuk przysparza rodzinie kolejnych kłopotów. Ma na koncie już kilka skandali, a wśród nich awantury z ciężarną narzeczoną , porzucenie jej, utratę prawa jazdy. Wyliczać można długo. Do niechlubnej listy wybryków syna gwiazdora disco polo ostatnio dopisano kolejną pozycję: złamanie zasad kwarantanny po powrocie do Polski z zagranicy.

Daniela nominował zespół Łobuzy. Grupa nadała mu także specjalny pseudonim artystyczny - Lil Zen. W swojej "szesnastce" odniósł się do pobytu w areszcie, a także... zaprosił do zabawy swojego ojca.

#Hot16Challenge2 - na czym polega popularna akcja?

Tegoroczna edycja #Hot16Challenge2 nie ogranicza się jednak wyłącznie do świata hip-hopu. Nominowani do wzięcia udziału są gwiazdy popkultury. Hot 16 Challenge polega na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Tematyka tekstów dowolna. Druga edycja to dodatkowo zbiórka pieniędzy na wsparcie dla polskiej służby zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa. Na stronie siepomaga.pl trwa zbiórka charytatywna "Beef z koronawirusem #hot16challenge".