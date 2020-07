Zborowska apeluje do internautów. "W Polsce dawno nie było tak źle jak teraz"

"Niektórych z Was irytuje fakt, ze nagle zaczęłam głośno mówić o moich poglądach politycznych. Mnie natomiast cholernie niepokoi fakt, że tak duża część z Was ma głęboko w nosie politykę, a co za tym idzie nas i Was samych. W Polsce dawno nie było tak źle jak teraz. Za rządów PiS doszło do największego regresu w ochronie praw człowieka po 1989 roku!!! Jakim cudem partia rządząca (czyli nasz obecny pan prezydent) godzi się na to by miejsca i miasta (!!!!!) miały napisy strefa wolna od lgbt?!?!? Ludzie, czy zapomnieliście co działo się niecałe 100 lat temu?! Tak krótką macie pamięć?!" - napisała na Instagramie.