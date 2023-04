Meghan i Harry zjawią się na koronacji: źle. Nie zjawią się: jeszcze gorzej

To, że książę Harry i księżna Meghan otrzymali oficjalne zaproszenie na koronację 6 maja, jest potwierdzoną informacją. Cała reszta to domysły i plotki. Jak to, że swoją obecność w Londynie warunkują od wielu czynników. Według brytyjskich tabloidów Susseksowie mieli przedstawić listę żądań do spełnienia, by w ogóle rozważyć przyjazd na koronację. Miało chodzić o ochronę, mieszkanie, czy role dla dwójki ich dzieci podczas ważnej ceremonii. Dobrze w brytyjskich tabloidach ma się plotka o tym, że rzekomo chcą pojawić się na balkonie wraz z królem, królową, Williamem i Kate.