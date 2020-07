Meghan traci niemałe pieniądze. Tabloid: przegrywa z nami

Meghan walczy o prywatność swojej rodziny jak lwica i trudno się jej dziwić. Z ostatnich doniesień wynika, że Markle razem z księciem Harry pozywają paparazzi, którzy robili zdjęcia z drona , latającego nad jej posiadłością. Nie od dziś wiadomo także, że książęca para walczy także z wydawcą "Daily Mail" o to, że dziennikarze opublikowali prywatny list Meghan do ojca, Thomasa. Wiadomo, co dalej w tej sprawie.

Co więcej, jednocześnie wyszło na jaw, że Meghan walczy o to, by nazwiska jej przyjaciół, którzy są świadkami w sprawie, pozostały utajnione. Żona księcia Harry'ego jest zdania, że ujawnienie ich to "koszt nie do zaakceptowania". Zwraca uwagę, że chodzi o "młode mamy", które mają prawo do prywatności i nie powinny być wciągnięte w medialną wojnę pomiędzy brytyjskim wydawcą a księżną.