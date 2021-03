Meghan Markle złożyła oficjalną skargę do ITV. Chodzi o wypowiedzi Piersa Morgana

Jest reakcja Meghan Markle na agresywne słowa dziennikarza Piersa Morgana, które padły w porannym programie stacji ITV. Księżna Susseksu złożyła oficjalną skargę.

Meghan Markle złożyła oficjalną skargę do ITV na Piersa Morgana

Do brytyjskiej stacji telewizyjnej ITV wpłynęła oficjalna skarga Meghan Markle na Piersa Morgana, dziennikarza, który wyjątkowo ostro atakował ją na antenie po głośnym wywiadzie u Oprah Winfrey. Według amerykańskiej stacji, zastrzeżenia księżnej Susseksu dotyczą wyłącznie komentarzy Morgana, w których kwestionował opisane przez nią problemy psychiczne, z którymi zmagała się w czasie, gdy pełniła jeszcze wraz z Harrym monarsze obowiązki. Przypomnijmy, że w trakcie dwugodzinnego wywiadu dla Winfrey Meghan Markle przyznała się m.in. do myśli samobójczych. Wyznała też, że choć informowała Pałac Buckingham o swoich problemach, nie otrzymała żadnej pomocy. Usłyszała, że tego typu informacje, gdyby wyciekły do mediów, niekorzystnie wpłynęłyby na wizerunek rodziny królewskiej.

Jak podaje CNN, zdaniem Meghan Markle opinie Piersa Morgana, w których podważał jej wypowiedzi związane z depresją, mogą mieć negatywny wpływ na opinię publiczną i umniejszać wagę kwestii zdrowia psychicznego. Skarga księżnej nie odnosi się zaś do tych komentarzy Morgana, które mają charakter osobisty.

Przypomnijmy, że po głośnym wywiadzie Meghan i Harry'ego dla Winfrey, Piers Morgan na antenie programu "Good Morning Britain" w stacji ITV, wyjątkowo ostro krytykował byłych "royalsów", a zwłaszcza amerykańską aktorkę.

Jego wypowiedzi były tak agresywne i napastliwe, że na antenie pokłócił się ze współprowadzącym i wyszedł ze studia. Do nadawcy zaś wpłynęło aż 41 tys. skarg na Morgana. Stacja ITV zapowiedziała dochodzenie ws. kontrowersyjnych wypowiedzi dziennikarza, ale nie zdążyła zająć się tematem. Piers Morgan we wtorek sam zrezygnował z pracy w "Good Morning Britain", o czym stacja poinformowała w krótkim oświadczeniu.

Piers Morgan leaves role on Good Morning Britain after row over Meghan comments \| ITV News