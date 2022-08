Meghan nadal pozostanie księżną. Ale ma jeszcze jeden tytuł, to zaskakujące

Robert Jobson z "Evening Standard" w rozmowie z "Insiderem" podkreślił, że książę nigdy nie straci swojego tytułu, bo jest synem następcy trony. Żadne zrzeczenie czegokolwiek tego nie zmieni. Meghan będzie księżną, dopóki jest jego żoną. Katie Nicholl (autorka kilku biografii członków monarchii) mówi, że bardzo mało prawdopodobne jest to, by królowa odebrała mu ten tytuł. "To jego prawo urodzenia" - tłumaczy.