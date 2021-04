Meghan w żałobie. To dla niej trudny czas

To już tydzień, odkąd książę Harry przyleciał do Londynu, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych swojego dziadka księcia Filipa. Mieszkający na stałe w Kalifornii książę Sussexu pojawił się w swojej ojczyźnie dzień po śmierci męża królowej, lądując na pokładzie samolotu linii British Airways w niedzielę 11 kwietnia wczesnym rankiem. Po przylocie musiał przejść kwarantannę, którą spędził w pałacu w Nottingham Cottage. To część jego dawnej posiadłości, którą wraz z Meghan utracił z chwilą zrzeczenia się królewskich przywilejów i obowiązków.