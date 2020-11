Meghan wyznała, że straciła dziecko. Chrissy Teigen wzięła ją w obronę

Niebawem minie rok, odkąd Meghan i Harry postanowili ustąpić z brytyjskiego dworu, zrezygnować z książęcych tytułów i rozpocząć życie na własną rękę z dala od rodziny królewskiej. Wiele wskazuje na to, że w Stanach znaleźli swoje miejsce na ziemi. Tam też szybko podjęli zdecydowane zawodowe kroki, by, jak zapowiadali, stać się niezależni finansowo.

Niewątpliwie, jest kobietą spełnioną. Nie oznacza to jednak, że jej życie, nawet teraz, jest usłane różami. Jak wiele kobiet, Meghan przeżywa ogromną stratę . Szerokim echem w mediach odbił się jej tekst dla "New York Timesa" , w którym wyjawiła, że latem straciła dziecko. Wyznanie rzuciło zupełnie inne światło na jej sytuację, zwłaszcza w kontekście krążących plotek o kolejnej ciąży Markle . Odważne wyznanie żony księcia Harry’ego mocno poruszyło opinię publiczną.

"Naprawdę ktoś tu podważa ból i okropne cierpienie po stracie dziecka? A może krytykuje Meghan, bo zdecydowała się w tej sytuacji napisać o sobie? Czym one są i co wnoszą dla tych, którzy przeżywają taką tragedię?".

Wpis wywołał niemałą dyskusję w sieci. Większość komentujących wskazywała iż krytykujący nie ma racji. Podkreślali, że Meghan zdobyła się na wielką odwagę, a jej tekst może przyczynić się do tego, by poronienie nie było stygmatyzowane i nie było tematem tabu.

Bardzo emocjonalnie zareagowała także Chrissy Teigen. Modelka we wpisie, który podobno już zniknął, zwróciła się bezpośrednio do użytkownika, nazywając go najdelikatniej mówiąc, śmieciem. Jak podaje Page Six, szybko jednak się zreflektowała i zwróciła do obserwujących ją fanów: "przepraszam, zapomniałam być milsza", dosadnie kwitując całą sytuację.