Megxit. Karol, William i Harry opuścili pałac oddzielnie. Konflikt eskaluje?

Zakończył się zjazd rodziny królewskiej, na którym debatowano nad przyszłością Meghan i Harry'ego. Być może rozwiąże kwestie formalne, ale wzajemne animozje i pretensje pewnie pozostaną. Tak sugeruje wymowne zachowanie ojca i synów.

"Szczyt w Sandringham", jak brytyjskie media nazywają spotkanie rodziny królewskiej ws. przyszłości Meghan i Harry’ego, przeszedł do historii. Królowa Elżbieta II wydała specjalne oświadczenie, w którym poinformowała, że wraz z pozostałymi członkami rodziny postanowili uszanować decyzję pary książęcej z Sussex .

Media od dawna piszą o ostrym konflikcie między najmłodszym synem księżnej Diany, a Williamem i Karolem. "Woman's Day" donosiło, że ojciec Harry'ego wściekł się, że ten razem z Meghan zamierza założyć własną organizację charytatywną. Do tego stopnia, że plotkowano, że to on stoi za ich "wyjściem" z rodziny królewskiej.