Michał Urbaniak w szpitalu. Hirek Wrona poprosił o modlitwę

Michał Urbaniak w szpitalu

Stan muzyka jest bardzo zły. Hirek Wrona potwierdził te doniesienia. Jak podaje "Wprost", dziennikarz przyznał, że artysta ma prośbę do swoich fanów. "Michał jest w bardzo złej sytuacji zdrowotnej i taka prośba już ode mnie, nie od niego – jeśli ktoś w coś wierzy, to niech tam się pomodli, a jeśli nie wierzy, to niech trzyma za niego kciuki". W rozmowie z portalem "Onet" Wrona przyznał, że stan artysty jest zły. Nie chciał podawać żadnych szczegółowych informacji.