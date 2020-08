Michał Wiśniewski kiedyś chciał już nazwać syna tym imieniem. Nie miał jednak okazji

Michał Wiśniewski poinformował niedawno świat o tym, że po raz kolejny zostanie ojcem. Lider "Ich Troje" zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z USG, na którym wyraźnie widać kontury dziecka. Przy okazji zradził też jego płeć, ujawniając w opisie oryginalne, jak zawsze, imię. "Falco Amadeus 54321..." - napisał, wywołując lawinę gratulacji na Facebooku i Instagramie. Jak się okazuje, ekscentryczny muzyk już dawniej marzył o tym, by nazwać tak syna, którego spodziewał się ze swoją trzecią żoną, Anną Świątczak . Nie było to mu jednak dane.

"Falco Christian stał się faktem. No, chyba że będzie dziewczynka, to wówczas musimy poszukać dla niej imienia" - mówił wówczas Wiśniewski . Niestety, kilka tygodni później Świątczak straciła ciążę, a małżonkowie boleśnie przeżyli tę stratę.

"To dla nas wielki cios. Wolimy o tym nie rozmawiać. Prosiłem znajomych, by nie poruszali tego tematu. Ania wraca już powoli do zdrowia. Teraz najważniejsze jest dobro jej i Etiennette. A wszystko złe jest już za nami" - mówił Michał Wiśniewski.