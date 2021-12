Michał Wiśniewski, Mandaryna i ich dzieci znowu przed kamerami. Wielki powrót "Jestem, jaki jestem"

- Zrobimy program wspominkowy o "Jestem, jaki jestem". To będzie ciekawy projekt. Przez te wszystkie lata nie byłem w stanie wciągnąć sobie tych 70 odcinków, ale zrobimy "The Best Of" i mam nadzieję, że wspólnie z Martą, Xavierem, który wtedy był mały, z Fabianem i z innymi dziećmi powspominamy, popatrzymy i pokomentujemy - powiedział gwiazdor w rozmowie z "Pomponikiem".