Mandaryna dziś jest kobietą z klasą. Nie przypomina dawnej siebie

- Był zazdrosny o mój sukces. Był zazdrosny o to, że ja czuję tę samą adrenalinę, która była w zasadzie zarezerwowana tylko dla niego. Moje wydawanie płyt i moja kariera zbiegła się z tym, że Ich Troje przestało tak dobrze funkcjonować i doszło do tego, ze ja grałam koncerty a on nie (…) i o to był chyba najbardziej zazdrosny - powiedziała.