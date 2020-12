Wiśniewski wziął ślub na biegunie północnym. Teraz powiedział, co o tym myśli

- To były zupełnie inne czasy. Byłem 17 lat młodszy, miałem wielką fantazję. Chcieliśmy imponować, robić wielkie show. Było to ogromne przeżycie. Generalnie wspominamy to oboje z Martą bardzo dobrze. To był bardzo fajny czas, dzięki niemu mamy wspaniałą dwójkę dzieci, które niezwykle kochamy - wspomina Wiśniewski na łamach "Faktu".