To było 13 lat temu. Znów wspomina byłą żonę

Michał Wiśniewski to niewątpliwie jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show biznesu. Nie tyle jego muzyczna kariera, co burzliwe życie osobiste od lat dostarcza plotkarskim mediom tematów. Niedawno 48-letni lider zespołu Ich Troje po raz piąty został ojcem. Drugiego syna, Falco, dała mu piąta żona, Pola, z którą niedawno obchodził pierwszą rocznicę ślubu. Charyzmatyczny wokalista nie kryje swojego szczęścia, które znalazł u boku młodszej partnerki. Mimo to, choć jest wyraźnie zaaferowany kolejnym potomkiem, często w mediach społecznościowych wraca do dawnych lat. Ostatnio po raz kolejny zamieścił na Instagramie zdjęcie z byłą żoną, Anną Świątczak.