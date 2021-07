Miss Polski zostanie mamą. "Najpiękniejszy prezent na 30. urodziny"

Olga Buława 29 lipca skończyła 30 lat. Miss Polski uznała, że to doskonała okazja, by pokazać się fanom z zaokrąglonym brzuszkiem. Jest w ciąży i to już dość zaawansowanej. "Najpiękniejszy prezent na trzydzieste urodziny" - napisała na swoim instagramowym profilu, załączając fotkę z profesjonalnej sesji. Pozowała ubrana w obcisłe, czarne body. Wyraźnie powiększony brzuch miała przewiązany tiulową kokardą.