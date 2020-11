Hejt i groźby. Wystarczyło, że jego nazwisko pojawiło się na liście

Moiush, czyli Miłosz Borycki, spotkał się z ogromną krytyką zaraz po tym, jak okazało się, że jego nazwisko jest na liście beneficjentów rządowego programu finansowego wsparcia dla artystów. Pod jego wpisami w mediach społecznościowych pojawiły się nieprzychylne komentarze, a nawet groźby. Muzyk zdecydował więc, że nagra wideo, w którym wyjaśni, o co wnioskował i na co chciał przeznaczyć pieniądze od państwa. Teraz jednak wypłaty zostały wstrzymane - wszystko przez to, że zrobił się wokół nich spory szum.