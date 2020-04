Monika Jarosińska opisała pandemię koronawirusa za granicą. "Policja bardzo kontroluje, na ulicach pusto"

Monika Jarosińska od trzech lat mieszka z mężem na Malcie , gdzie do tej pory odnotowano 188 przypadków zarażenia koronawirusem. Żadna chora osoba nie zmarła, a dwie wyzdrowiały. Aktorka miała okazję opowiedzieć, ja wygląda podejście maltańskiego rządu i obywateli do sytuacji.

Przyznała, że dobrym ruchem było zamontowanie specjalnych kamer na lotniskach, co ułatwiło wykrycie objawów choroby COVID-19 u osób zarażonych. - Na lotniskach zainstalowano kamery termowizyjne, dzięki którym można było łatwo namierzyć podejrzanych o zakażenie koronawirusem i odpowiednio działać - powiedziała Jarosińska magazynowi "Życie na gorąco".

Rząd maltański znalazł też sposób, jak uniknąć kolejek do sklepów i potencjalnych tłumów. - Restauracja, kina, kluby, szkoły są zamknięte. Stoją mobilne warzywniaki, duże auta, z których sprzedawana jest żywność. To dobre rozwiązanie, bo dzięki temu nie musimy nawet wchodzić do sklepu - opowiedziała.