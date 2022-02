Richardson wciąż przeżywa rozpad małżeństwa z Zamachowskim. "Jestem w terapii od pół roku"

- Mam wrażenie, że przez długi, długi czas, może zbyt długi, walczyłam o to, żebyśmy jednak byli razem. Jak teraz na to patrzę rok później, bo właśnie mija rok od wyprowadzki mojego męża, to myślę sobie, że mogłam sobie oszczędzić co najmniej 2-3 lata tej niepotrzebnej walki i takiego ciskania się - powiedziała w rozmowie z "Faktem".