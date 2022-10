Richardson znów atakuje Zamachowskiego. "Przez 10 lat mój mężczyzna milczał"

- To doświadczenie pozwoliło mi dotrzeć do punktu we mnie, który pozwala mi robić mniej. Pozwala mi odstąpić, czego jeszcze 10 lat temu nie umiałam. Być może było mi potrzebne to doświadczenie ataku kobiet. Bo tu chodzi również o kobiety z bardzo bliskiego kręgu mojego wkrótce byłego męża i jej dzieci itd. Być może potrzebowałam tę gorzką pigułkę połknąć, żeby przestać zabiegać o sympatię. Bo mówiłam ci: lubię być lubiana, a najlepiej kochana. A z drugiej strony o sympatię moich najbliższych. Bo jak wystąpię z tym mieczem jak Joanna d'Arc, to przecież on mnie będzie bardziej kochał. Nie tylko nie docenił. Dostałam też bęcki od jego rodziny - podsumowała w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej".