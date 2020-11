Murem za Deppem. Ludzie są wściekli po decyzjach wytwórni

Johnny Depp przegrał w sądzie z byłą żoną, która oskarżała go o przemoc , choć to ona okazała się agresorem. Dla gwiazdora to nie tylko plama na honorze, ale i utrata pracy w filmach, w których miał grać główne role.

Depp będzie się odwoływał od wyroku sądu (Getty Images)