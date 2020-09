Wyczerpana rozwodem Amber Heard wróciła do domu ze swoim ojcem

Związek Johnny'ego Deppa i Amber Heard nie trwał za długo. Para pobrała się w 2015 roku, a rok później spotkała się na sali sądowej, żeby się rozwieść. Dodatkowo na jaw zaczęły wychodzić wstrząsające fakty. Para publicznie obrzucała się oskarżeniami. Aktorka utrzymuje, że była ofiarą przemocy domowej. Aktor twierdzi, że to nieprawda i to on był tym poszkodowanym.