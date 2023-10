Na koncertach zgarnia krocie. Nie ma sobie równych

Artystka w związku z koncertowaniem może liczyć na niemałe zarobki. Znane są kwoty, jakie Sanah zainkasowała za dwa koncerty w USA. Jak podaje "Super Express", wokalistka zarobiła łącznie 75 tys. dol., co przekłada się na ok. 340 tys. zł. Sytuuje to piosenkarkę na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zagraniczne koncerty polskich wykonawców.