Nadzy Deynn i Majewski kuszą na Instagramie. "Nasze najpiękniejsze zdjęcie"

Ich relacja od początku budziła ogromne emocje. Z początku Deynn i Majewski nie cieszyli się dobrą prasą. Dopiero po głośnej aferze i przerwie od social mediów wrócili do łask. Aktualnie wypoczywają na Malediwach, a fanów kuszą odważnymi zdjęciami.

Deynn, a właściwie Marita Surma, jest jedną z tych postaci polskiego internetu, której afery często się trzymały. Swoją przygodę rozpoczynała jako blogerka modowa, o której mówiło się, że jest konkurencją dla Maffashion. To jednak już wtedy dostrzegła, że najlepiej sprzedaje się prywatność. Tuż po rozstaniu z jednym z raperów zaczęła opowiadać o tym, jaki był to toksyczny związek. Niedługo potem stworzyła parę z Danielem Majewskim, a siłownia stała się jej drugim domem.

Aktywność fizyczna nie wystarczyła jednak, by Surma rozładowała napięcie. Na jaw wyszła jej kłótnia z siostrą, która niemal pogrzebała wizerunek jej i Daniela. Ogromny hejt i utrata kontraktów reklamowych zmusiły parę do dużych zmian w życiu. Długa przerwa od social mediów była jedną z nich. Kolejną - wyprowadzka do Stanów. Największą zmianą w ich wspólnym życiu było jednak małżeństwo. Ślub wzięli w tajemnicy przed światem, ubrani w czarne dresy, a na znak miłości zrobili sobie takie same tatuaże na twarzach. Od tego momentu minęły już ponad dwa lata.

Drugą rocznicę swojego ślubu Deynn i Majewski mieli w planach spędzić na Malediwach. Niestety niewiele z tego wyszło - pandemia koronawirusa skutecznie im to uniemożliwiła. Co prawda, w momencie gdy mieli wyjeżdżać wciąż było to możliwe, lecz nie zdecydowali się na to. To właśnie wtedy miał miejsce konflikt między Deynn, a Wersow. Marita skrytykowała wówczas młodszą koleżankę za wyjazd do Stanów.

Ostatecznie, jak to mówią, co się odwlecze to nie uciecze. Deynn i Majewski wyruszyli w końcu w swoją podróż na Malediwy. Zdjęcia z tego wyjazdu, trzeba przyznać, są naprawdę gorące. "Nasze najpiękniejsze zdjęcie" - napisał pod fotką Daniel. Dodał również, że zostało ono skadrowane w taki właśnie sposób, ponieważ byli na nim nadzy.

